Borgosesia-Savona, Grandoni: sfida molto interessante

Oggi alle 14.30 il Savona affronta la trasferta di Borgosesia, un match importante che porterà al prossimo impegno casalingo di mercoledì 28 nel recupero con il Lecco, che si giocherà alle ore 14.30.

Questa mattina dopo la rifinitura, il tecnico biancoblù ha parlato del prossimo impegno e non solo.

Ecco le sue parole: “In questo momento, i punti di distacco in classifica possono sembrare tanti, non dobbiamo farci influenzare dalle due di testa che stanno tenendo un ritmo da formula 1 e come ho detto ai ragazzi in settimana, questi quattro giorni non possono rovinare il lavoro di quattro mesi fatto in precedenza. Non siamo contenti di essere dietro ma abbiamo la forza mentale di non farci influenzare.

Sul mercato abbiamo già fatto il punto con la Società e sappiamo quello che vogliamo fare e dove vogliamo intervenire ma la squadra non verrà stravolta, proprio per le dinamiche delle ‘quote’ anche dopo l’innesto del nuovo arrivato Fiory sicuramente potrebbe portarci a fare scelte in tal senso.

Domani ho ancora qualche dubbio di formazione, troveremo un campo veloce ed un avversario frizzantino quindi sarà sicuramente una gara vivace”.