Borghetto Santo Spirito sospende l’attività degli uffici del Comune

Borghetto Santo Spirito – Su disposizione del sindaco Giancarlo Canepa si è deciso per la sospensione dell’attività amministrativa degli uffici della sede del palazzo comunale di piazza Italia.

“Nei giorni passati un dipendente comunale è risultato positivo all’infezione e risulta tutt’ora ospedalizzato, altri risultano in sorveglianza per COVID-19 e le persone in questione hanno avuto contatti con altri uffici e relativo personale – si legge in una nota – Nella giornata di ieri si è avuta notizia di ulteriori fatti avvenuti, già appurati ed in corso di approfondimento, che coinvolgono altro personale dipendente della sede del palazzo comunale di piazza Italia”.

Giancarlo Canepa ha ritenuto pertanto “necessario adottare immediatamente provvedimenti a tutela della salute pubblica, della salubrità degli ambienti di lavoro, dei dipendenti e degli utenti”.

Predisposto anche un intervento di sanificazione con divieto di accesso al palazzo Comunale.