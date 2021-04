Bologna-Spezia 4-1, Emilia amara per le Aquile

Sconfitta sonora per lo Spezia che cede sin dai primi minuti ad un Bologna arrembante per tutti i novanta minuti.

La squadra di Mihajlovic (in tribuna per squalifica) parte forte e segna due reti in 18’ con Orsolini su rigore e Barrow. Sul finire di primo tempo la formazione di Italiano riapre il match con Ismajli. Ma nella ripresa il Bologna accelera e in 5’ segna altri due gol grazie alla doppietta di Svanberg. I rossoblu salgono a quota 37, lo Spezia resta a 32

BOLOGNA-SPEZIA 4-1

12′ rig. Orsolini (B), 18′ Barrow (B), 34′ Ismajli (S), 55′ e 60′ Svanberg (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (81′ Mbaye), Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg (65′ Skov Olsen); Orsolini (65′ Dominguez), Soriano (81′ Sansone), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic (74′ Terzi), Ismajli, Bastoni (74′ Marchizza); Sena (65′ Acampora), Ricci, Maggiore; Verde (65′ Agudelo), Nzola, Gyasi. All. Italiano

Ammoniti: Bastoni, Soumaoro