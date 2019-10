Bologna-Samp, Ranieri: Dobbiamo continuare a lottare

Mastica amaro Claudio Ranieri. La Sampdoria esce con zero punti dal “Dall’Ara” al termine di una gara nella quale avrebbe potuto e dovuto fare sicuramente qualcosa in più. «Nel primo tempo abbiamo dato fiducia al Bologna, sbagliando alcuni passaggi e dando spazio alle loro ripartenze – afferma a caldo il tecnico -. Peccato, perché abbiamo avuto una buona reazione dopo il loro vantaggio e fatto vedere anche cose positive. Avremmo dovuto mantenere alta l’attenzione in occasione del calcio d’angolo che ha portato al loro raddoppio».

Reazione. Non c’è tempo per abbattersi però. Domani mattina si torna in campo per iniziare a preparare la sfida interna con il Lecce, avversario al “Ferraris” mercoledì sera nel turno infrasettimanale. «Non bisogna pensare che gira tutto storto, la Sampdoria non è una squadra fragile – conclude Ranieri -. Nello sport si vince e si perde: per fortuna si torna in campo fra tre giorni e mi aspetto una reazione immediata. Il Bologna ha conquistato i tre punti perché ha creduto fortemente nella vittoria e così dovremo fare noi contro il Lecce: dobbiamo continuare a lottare».