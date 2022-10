Bologna-Samp, lo stato di forma delle due squadre

Vediamo come Samp e Bologna si avvicinano alla gara del Dall’Ara con i rispettivi stati di forma.

Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare alcun gol, l’ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila senza gol all’attivo in Serie A risale al periodo tra maggio e settembre 2011.

5 Bologna – Sampdoria Serie A – 08/10/2022 Il Bologna ha vinto solamente una delle prime otto gare stagionali di massima serie (3N, 4P): l’ultima volta in cui i rossoblù hanno ottenuto un solo successo nei primi nove incontri in una singola stagione di Serie A è stato nel 2013/14, stagione conclusa con la retrocessione in serie cadetta. La Sampdoria ha raccolto solo due punti in questo campionato, è il suo peggior avvio di sempre in una stagione di Serie A dopo le prime otto gare. Quella blucerchiata è la formazione che ha perso più partite nel 2022 nei maggiori cinque campionati europei (19 sconfitte su 27 match). La Sampdoria ha perso gli ultimi quattro match di campionato, l’ultima volta che ha registrato almeno cinque sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra settembre e novembre 2012 (sette in quel caso). La Sampdoria ha incassato 14 reti nelle ultime sei gare di campionato, tanti quanti quelli subiti nelle precedenti 11 partite di Serie A