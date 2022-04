Bologna-Samp 2-0, Giampaolo: Abbiamo sprecato un’occasione

Non nasconde la delusione Marco Giampaolo dopo la sconfitta del “Dall’Ara”. La Samp non può più permettersi di lasciare per strada punti-salvezza.

«Abbiamo sprecato un’occasione molto importante per allungare in classifica – commenta il tecnico blucerchiato -. La squadra era carica e convinta, ma siamo rammaricati perché sono convinto che con un pizzico di fortuna potevamo portarla in porto. Ora bisogna ripartire: sabato abbiamo un’altra partita importante, dobbiamo pensare alla prossima».

Equilibrio. L’analisi del tecnico va oltre il 2-0 finito sul tabellino. «La partita è stata sostanzialmente in equilibrio – premette il mister -, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà. Ma nel secondo tempo eravamo partiti di nuovo meglio noi, avendo anche una buona occasione con Caputo.

Poi abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Lì bisogna fare qualcosa in più e ho alterato l’equilibrio con i cambi per essere più offensivo. Il secondo gol è stato un infortunio individuale e da lì in poi gli ultimi quindici minuti contano meno, perché eravamo sbilanciati in avanti. Recriminare però è inutile: chi vince però ha sempre ragione».