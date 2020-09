Bologna-Entella, Tedino: Molto contento della prestazione

Un test amichevole che lascia ben sperare. L’Entella ha dimostrato già una discreta forma fisica nel match di Casteldebole terminato 0-0 contro il Bologna, avversario di Serie A che tra una settimana circa esordirà in campionato contro il Milan. Al termine dell’incontro, il nostro mister Bruno Tedino ha parlato ai microfoni di SKY Sport: “Sono solo 15 giorni che lavoriamo insieme, ma sono molto soddisfatto. La squadra è stata ordinata e ha avuto anche qualche occasione. Non siamo venuti qua per fare da sparring partner al Bologna, ma ci ha fatto molto piacere”.

Dopo una così bella prestazione, peccato sia mancato solo il gol: “Davanti dovremo lavorare, ma i giocatori hanno qualità. Sono contento, ho a disposizione ragazzi seri che si applicano, ma ovviamente bisogna essere più pungenti in zona gol perché in campionato, se non segni, paghi a caro prezzo”.