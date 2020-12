Bollettini postali: è più comodo pagarli online

Sono molti gli italiani che periodicamente ricevono dei bollettini postali da pagare. Si tratta a volte di bollette delle utenze, come quelle di luce e gas, che non tutti hanno deciso di domiciliare in banca, oppure di multe, pagamenti di vario genere, imposte e abbonamenti a riviste. In questo momento storico, in cui andare presso un ufficio postale non è sempre possibile per tutti, poter pagare il bollettino postale online è una soluzione comoda e pratica.

Come si paga un bollettino postale in rete

Sono vari i servizi che offrono l’opportunità di pagare il bollettino postale online. Gli istituti di credito sono i principali, visto che offrono tale servizio tramite l’home banking di qualsiasi conto corrente. Certo, non tutti hanno un conto corrente; inoltre alcune banche richiedono il pagamento di un extra per l’utilizzo dei servizi di home banking, che non tutti sono disposti a pagare. Anche per questo sono tanti servizi gratuiti per il pagamento online di varie tipologie di bollettino postale, a prezzi modici e molto semplici da utilizzare. Per farlo è sufficiente creare un account sul singolo sito, indicando almeno un metodo di pagamento elettronico. In seguito sarà sufficiente accedere al proprio account per effettuare il pagamento, indicando semplicemente i dati presenti sul bollettino stesso. Le spese di riscossione sono minime, molto simili a quelle che ci richiede un qualsiasi ufficio postale, con il vantaggio di non doversi recare fisicamente presso nessun ufficio che comporterà un risparmio di tempo.

Perché pagare da casa

Le motivazioni che portano molti a preferire metodi alternativi per il pagamento di un bollettino postale sono varie. A partire dal fatto che il pagamento online è disponibile, in pratica, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Può quindi capitare di dover approfittare di tale servizio nel momento in cui ci si è dimenticati di andare presso un ufficio postale, durante gli orari di apertura. Oltre a questo non tutti hanno la possibilità di recarsi in posta, visto che numerosi uffici sono aperti solo al mattino: chi lavora difficilmente avrà del tempo per andare presso un ufficio postale. Inoltre in questo periodo si tende ad uscire il meno possibile di casa, per alcune persone avere a disposizione un servizio di pagamento online offre la possibilità di evitare un’uscita, l’incontro con altre persone, il dover stare all’aperto per un certo periodo di tempo.

Cos’è un bollettino postale

Un bollettino postale non è altro che uno strumento di pagamento, utilizzato da tantissime aziende. Sul bollettino è riportato il numero di un conto corrente postale, sul quale il cliente versa quanto dovuto all’azienda. Ad esempio per le lampade votive in un cimitero, per le utenze della casa, le classiche bollette che ogni utente riceve bimestralmente o mensilmente a seconda dei casi. Si deve pagare con un bollettino postale anche una multa o a volte anche i solleciti di pagamento dei tributi. Sono solitamente su bollettino postale anche gli abbonamenti alle riviste, così come alcune tipologie di tasse scolastiche.