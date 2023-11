Blitz GdF a Tursi: nel mirino lavori porticciolo Nervi e Villa Grimaldi

Dopo il blitz dello scorso 6 ottobre a Tursi nell’ambito dell’inchiesta sulla fuzione Amt-Atp, gli investigatori della Guardia di Finanza stamane sono tornati nella sede del Comune di Genova.

Stavolta sono stati “visitati” gli uffici della direzione Demanio e Patrimonio nell’ambito dell’inchiesta, nata nel 2022 su iniziativa della Procura di Genova, sulla procedura di aggiudicazione di due gare.

La prima riguarda i lavori per il nuovo porticciolo di Nervi, la seconda i lavori per il restauro di Villa Grimaldi, nota anche come palazzo della Fortezza, a Sampierdarena.

Il valore delle gare è di 1,9 milioni di euro (Nervi) e di 2,6 milioni (Sampierdarena). Il reato ipotizzato, al momento contro ignoti, risulta quello di abuso in atti d’ufficio.