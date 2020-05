Bivio A7/A12 Genova-Livorno chiuso, code e disagi

E’ stato chiuso al traffico il Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori.

L’entrata consigliata verso Livorno è Genova Ovest; l’uscita consigliata provenendo da Milano è Genova Ovest.

In pratica la galleria Rivarolo IIIA è stata chiusa, chiusa per ispezioni ed accertamenti da lunedì notte e chi arriva dalla A7 e deve dirigersi verso Spezia è obbligato ad uscire a Genova Ovest e rientrare subito nello stesso casello per poi riprendere la marcia in direzione Levante. Questo è il percorso che tutti coloro che provengono dalla A7 Milano-Genova devono intraprendere per raggiungere la A12, in direzione Spezia-Livorno.

La chiusura è stata determinata dalla necessità di completare gli approfondimenti tecnici previsti dai protocolli del Mit per portare avanti controlli approfonditi sul tunnel. La riapertura non è prevista prima di settimana prossima e durante le ispezioni verranno utilizzati georadar, martinetti piatti e carotaggi da parte del pool di società esterne chiamate al compito.

Inevitabili rallentamenti, code e tir in fila.

La situazione in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do