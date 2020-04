Bimba accompagna sindaci per anniversario riapertura strada Portofino-S. Margherita

“Un anno fa una grande festa colorata di bambini e famiglie ha salutato la riapertura della strada per Portofino tra Santa Margherita Ligure e Paraggi; una strada diventata simbolo dei danni della mareggiata del 2018 ma anche un simbolo di un’efficienza che poche volte in Italia si era vista.

Avevamo in programma di riproporre quella festa, provando a farla diventare un appuntamento fisso per non dimenticarci di quanto importante e meravigliosa sia quella lingua di asfalto. Ma poi è arrivata l’emergenza sanitaria e ci siamo dovuti chiudere in casa”.

Lo ha dichiarato stamane su fb il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, che insieme al primo cittadino di Portofino, Matteo Viacava, si è fatto accompagnare da una bimba per celebrare l’anniversario della riapertura della strada tra i due Comuni della Riviera del Levante ligure.

“Oggi però – hanno spiegato si sindaci – vogliamo lo stesso testimoniare qui dallo scoglio della Carega fino al confine con Portofino come la nostra Comunità, l’Italia, il mondo intero, deve avere una speranza di rinascita e di ripresa. La volontà che abbiamo messo noi l’anno scorso nel ricostruire a tempo record la nostra strada, dev’essere la stessa che tutti noi dobbiamo mettere per far cessare il più presto possibile il contagio e poterci rimettere in moto.

Ecco il motivo per cui oggi, mantenendo le distanze di sicurezza, siamo qui e camminiamo come avremmo voluto fare, la nostra speranza, il nostro futuro è rappresentato da Lisa una bambina di 7 anni figlia di un medico della nostra comunità che sta lottando in prima linea questa difficile e pericolosa guerra presso l’IRCCS Policlinico San Martino padiglione 10, dove ci sono 30 letti dedicati interamente ai pazienti Covid”.