Bilancio, Regione Liguria approva emendamento Sanna (Pd) su commercio equo solidale

“Sostenere il commercio equo solidale è un modo per sostenere un settore molto attivo in Liguria e capace di promuove i valori di giustizia sociale ed economica, lo sviluppo sostenibile nonché un modello produttivo basato sulla cooperazione e sul rispetto delle persone e dell’ambiente.

Per questo ho presentato un emendamento in cui ho chiesto alla giunta regionale di incrementare i fondi, con ulteriori 15mila euro, per implementare gli interventi per il sostegno, lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.

Emendamento che la giunta ha approvato e che ora vigileremo sia messo in atto”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, dopo la votazione in aula in seduta di bilancio dell’emendamento a favore del commercio equo solidale, di cui è primo firmatario.