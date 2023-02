Biblioteca Civica Berio, Gli eventi culturali di febbraio

La Biblioteca Civica Berio di Genova, sita in Via del Seminario 16 (in fondo a Via Fieschi bassa in centro città) propone le iniziative culturali per il mese di febbraio. Eccole.

sabato 4 alle ore 17

Origine e significato delle costellazioni

Ultimo incontro del ciclo “Uno sguardo verso le stelle”, a cura di Associazione Archeosofica Genova, relatore Paolo Bellero

giovedi 9 alle ore 17:30

Presentazione del libro “Il lago di Venere” di Cristina Mulas, Edizioni Nulla Die, 2022

Un giallo storico ambientato alla Reggia di Caserta a metà del ‘700, Ne parla insieme all’autrice Alberto Puppo, giornalista

mercoledi 15 alle ore 17

Il carnevale della Superba

La tradizione del carnevale a Genova: danze, spettacoli, cortei, sfilate di maschere tradizionali e raffigurazioni pittoriche, relatrice Valentina Fusco, Biblioteca Berio

giovedi 16 alle ore 16:30

Giornali e televisioni: quanto per la cultura?

Primo incontro del ciclo “Protagonisti e registi della cultura in Liguria”, relatore Mario Paternostro, giornalista. A cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Genova

mercoledi 22 alle ore 17

Omaggio ad Annie Ernaux. Premio Nobel 2022

Letture ad alta voce nell’ambito del ciclo “Donne Letteratura e Poesia”. A cura del Gruppo Teatrale l’Atelier. Prossimi incontri, 22 marzo, 19 aprile, 24 maggio alle ore 17

In occasione del ventennale (2003-2023) il gruppo dei Lettori Accaniti della Berio si racconta

martedi 21 e 28 e 21 marzo alle ore 15:30

Come uccidere?

Quattro semplici consigli su personaggi, ambientazioni, moventi, Incontri in giallo-noir con le scrittrici Maria Masella e Maria Teresa Valle. Sezione Periodici, Raccolta Locale e Migrazioni – secondo piano

dal 14 al 21

Antichi carnevali

Immagini, spettacoli, tradizioni dalle raccolte storiche della Biblioteca Berio. Spazio BerioIdea (piano terra)

Gruppi di lettura presso Spazio BerioIdea

Gruppo Lettori Accaniti, venerdì 10 ore 16:30

Conversazione e lettura in genovese, venerdì 17 alle ore 17

I posti sono limitati, per partecipare è necessario contattare il referente del gruppo scrivendo a beriopromozione@comune.genova.it

Modalità di partecipazione alle conferenze

Gli incontri si svolgono in Sala Chierici con ingresso gratuito. Posti limitati, si consiglia la prenotazione su bibliotechedigenova.it/berio, nella sezione Eventi

Biblioteca Berio

Indirizzo, Via del Seminario 16, 16121, Genova

tel.: (+39) 010 5576010

e-mail beriopromozione@comune.genova.it, Portale delle Biblioteche di Genova

Marcello Di Meglio