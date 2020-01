Bertagnolli e Ravelli vincono in Coppa del Mondo a Prato Nevoso

CUNEO. 16 genn. Inizio col botto ieri per la squadra azzurra nelle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino a Prato Nevoso.

Giacomo Bertagnolli ed Andrea Ravelli si sono aggiudicati il primo slalom in programma nella tre giorni di Coppa a Frabosa.

L’ evento, che è organizzato dalla società DiscesaLiberi, è nato sotto la buona stella: la pista su cui si è disputata la prima gara è stata infatti baciata da uno splendido sole. La coppia delle Fiamme Gialle ha vinto tra i Visually Impaired. Con il tempo di 1’33”23, ha battuto la coppia slovacca composta da Miroslav Haraus e Maros Hudik.

“Dopo cinque secondi posti di fila – ha detto un raggiante Bertagnolli- ci voleva la prima vittoria con Andrea che ci dà un ulteriore carica per le prossime gare, che quest’anno saranno in gran numero nonostante manchino appuntamenti come i Mondiali o le Paralimpiadi. Una stagione così ci voleva per trovare la giusta intesa da portare avanti nei prossimi inverni per continuare a migliorarmi. Il mio obiettivo è quello di avvicinarmi il più possibile a come sciano i normodotati. So che non è un’impresa semplice, ma ci lavoreremo a fondo”.

Molto soddisfatto anche Ravelli: “Questa vittoria ci voleva proprio. Scio con Jack tutti i giorni e sapevo che poteva arrivare il successo. Ce la siamo goduta, poi che bello ottenere la vittoria in Italia, davanti a tanti fan ed in slalom, che quando facevo l’atleta era la disciplina che cercavo proprio di evitare. Adesso però, grazie a lui, mi diverto e nei prossimi giorni proveremo a replicare”.

Commosso e soddisfatto anche il presidente del Cip, Luca Pancalli: “Questo successo – ha detto- conferma il talento di Giacomo e la forza di questa coppia. Siamo ormai di fronte a un’eccellenza paralimpica. Bravi ragazzi. La stagione è lunga, continuate così”.

La giornata ha dato anche soddisfazioni ad altri azzurri. Davide Bendotti (Polisportiva Disabili Valcamonica), ha ottenuto il suo miglior risultato in Coppa del Mondo. Ha chiuso al quinto posto tra gli Standing (1’45”26). Lo sciatore della Val di Scalve ha commentato: “Sono soddisfatto per il mio miglior piazzamento di sempre, anche se potevo fare ancora meglio nella seconda manche. La pista era veramente bella, pendente e preparata benissimo dall’organizzazione. Nelle due prossime gare l’obiettivo è quello di scalare ancora qualche posizione».

Buon risultato anche per Renè De Silvestro, recente vincitore in Coppa a Veysonnaz, che ha terminato al sesto posto tra i Sitting. Oggi (inizio alle ore 9 e 30, con seconda manche alle 12) è in programma il secondo giorno di slalom sulla pista 3 bis di Prato Nevoso. Si spera che gli azzurri si facciano ancora onore.

Comunque per gli appassionati che volessero seguire le gare in Diretta streaming è possibile farlo sulla pagina Facebook di DiscesaLiberi e su quella della Fisip.

CLAUDIO ALMANZI