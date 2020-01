Sori: dibattiti su migranti, petizione e Consiglio Comunale

Mario Reffo, sindaco di Sori e l’amministrazione comunale hanno decido di chiudere l’esperienza di protezione e accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo politico.

L’accoglienza dei rifugiati a Sori è attiva dal 2015 e in questi anni sono diverse le persone che sono passate dall’abitazione della Parrocchia della frazione di Sussisa, molti di loro ne son usciti anche anticipatamente, con un lavoro e una casa propria.

Questa organizzazione è un piccolo centro che ha accolto nuclei familiari con un massimo di otto posti disponibili. Oggi accoglie 4 persone nigeriane, due mamme e due bambini. Intorno ai rifugiati si è creata una rete di volontari dal nome “Sussisa’s friends”, legati alla società civile sorese e alla Parrocchia di Sori che hanno sostenuto i processi di integrazione.

« Nel corso di questi anni i rifugiati ospitati non hanno mai creato un disagio o un problema per la comunità sorese ̶ spiegano i volontari “Sussisa’s friends” ̶ Grazie al sistema SPRAR hanno la possibilità di frequentare la scuola e l’asilo, imparare l’italiano, svolgere attività utili alla comunità, come la pulizia delle strade, oltre a frequentare tirocini e stage per l’inserimento lavorativo.

Storie positive che rischiano di essere spazzate via da un Decreto sicurezza e dalle decisioni dei Sindaci che, limitando di fatto l’utilizzo degli SPRAR, favoriscono l’utilizzo di quei sistemi di prima accoglienza tanto criticati per le condizioni igieniche precarie, l’ammassamento inumano, fino al business messo in atto da clan mafiosi e cooperative ambigue.»

Lo SPRAR è un progetto di integrazione pensato per dare la possibilità a queste persone di ricominciare una vita nel nostro paese e di arrivare all’autonomia economica e una incoraggiante integrazione sociale, proprio per garantire la sicurezza di tutte le persone.

«È proprio per mantenere saldi i principi di accoglienza e solidarietà umana che a Sori ̶ puntualizza Ilaria Bozzo, consigliere di opposizione ̶ la comunità è riconosciuta per gli eventi benefici e per la numerosa presenza di associazioni di volontariato, nonostante questa esperienza sia oggettivamente positiva e non rappresenti un costo per il Comune di Sori, la giunta ha scelto di chiuderla con motivazioni poco convincenti di cui la minoranza ha chiesto conto chiedendo di discuterne in un Consiglio comunale straordinario del quale si attende ancora la convocazione.»

In tutta Sori è stata promossa una raccolta firme contro la chiusura dello Sprar locale, oggi si contano oltre 350 firme in pochi giorni, cioè quasi tutte di persone residenti in paese.

La petizione è stata lanciata anche online raggiungendo 850 firme, questa con un valore più simbolico in quanto la sottoscrizione è arrivata da persone anche da fuori del Comune di Sori.

Molte persone, tra cui anziani o giovani, che hanno vissuto in maniera positiva la presenza di queste poche persone incontrate per le vie del paese, si domandano il motivo per cui l’Amministrazione comunale abbia deciso di chiudere le porte di questa struttura.

I consiglieri comunali di opposizione hanno consegnato le firme raccolte al Sindaco Reffo e al Vicesindaco Benvenuto, segretario locale della Lega, i quali non hanno mostrato nessun segnale di ripensamento alludendo a motivazioni poco plausibili.

«In attesa che si riunisca nuovamente il Consiglio comunale ̶ conclude Ilaria Bozzo ̶ si pensa ad altre iniziative di informazione e sensibilizzazione con l’intento di promuovere la cultura dell’accoglienza, in un territorio storicamente riconosciuto per questo tipo di sensibilità.» ABov