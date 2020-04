Berlino, 1000 in piazza per protesta contro lockdown. Polizia arresta 100 manifestanti

La Polizia di Berlino stasera ha riferito di avere arrestato oltre 100 persone che oggi erano uscite di casa ed erano andate in piazza per protestare contro le limitazioni imposte dal “lockdown” deciso dal Governo, che in Germania, peraltro, è meno restrittivo che in Italia.

I circa mille manifestanti in piazza urlavano “voglio indietro la mia vita” e hanno mostrato cartelli con scritto “difendi i diritti costituzionali” e “la libertà non è tutto ma senza libertà tutto è nulla”.

I giudici della Corte Costituzionale tedesca hanno stabilito all’inizio di aprile che le manifestazioni possono autorizzate a patto che i partecipanti mantengano la distanza interpersonale di sicurezza.

Alcuni di coloro che hanno protestato oggi hanno cercato di farlo, sedendosi a terra e indossando le mascherine, ma altri si sono invece ammassati.

Il risultato è che si sono registrati degli assembramenti e la Polizia è intervenuta in base alle norme previste per l’emergenza coronavirus. (Live di Ruptly)