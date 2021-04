Bengalese denunciato dalla Polizia per furto e ricettazione

Un bengalese di 28 anni è stato denunciato dalla Polizia per furto e ricettazione.

I poliziotti delle volanti sono intervenuti ieri in via Turati per due soggetti che stavano discutendo animatamente.

Uno di loro ha riferito agli agenti che domenica aveva parlato e bevuto con il 28enne in via della Mercanzia, sotto il ponte della sopraelevata.

Dopo che questi si è allontanato si è accorto di non avere più il portafoglio in tasca e lo ha scorto poco distante per terra svuotato dei 320 euro che conteneva.

Sicuro di essere stato derubato dal ragazzo con il quale aveva parlato poco prima, si è messo a cercarlo senza trovarlo.

Ieri lo ha incrociato in via Turati, gli ha chiesto la restituzione del denaro sottratto e tra i due è scaturita la lite terminata con l’arrivo della Polizia.

Portato in Questura per l’identificazione, il 28enne, che ha diversi precedenti, è stato trovato con un cellulare di cui non ha saputo fornire spiegazioni circa il possesso e che, dai successivi accertamenti, è risultato rubato ieri in un negozio della Fiumara.