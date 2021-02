Benevento-Samp, Torregrossa dal primo minuto

I blucerchiati tra pochi minuti cercano un successo in trasferta per continuare il buon momento.

Il Benevento e la Sampdoria si sfidano nel lunch match di oggi al Vigorito. Inzaghi premia Schiattarella in cabina di regia, inizia fuori Nicolas Viola con il tridente confermato dove Lapadula è il centravanti, ancora lui. Nella Samp, chance per Torregrossa al fianco di Keita e c’è Jankto in fascia, solo panchina per Quagliarella e Damsgaard. Di seguito, le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BENEVENTO – Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Keita, Torregrossa.