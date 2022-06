BB Competition: Simone Boscariol in evidenza all’Hirter Rallye St. Veit

La Spezia – É confermando ancora ottimi spunti che BB Competition si è congedata dai chilometri dell’Hirter Rallye St. Veit, appuntamento affrontato dal suo portacolori Simone Boscariol. Il pilota, al volante della Renault Clio N5 curata in campo gara da Boscarally Team e condivisa con la codriver Jasmine Manfredi, ha affrontato per la prima volta in carriera le strade dell’appuntamento ambientato sulle strade della Carinzia, valido come terza prova dell’Alpe Adria Trophy e come manche del campionato austriaco.

Contesti, quelli proposti dall’evento, che hanno garantito al portacolori della squadra spezzina il consolidamento della seconda posizione nella classifica di Alpe Adria Trophy, con il primato in gara mancato per tre secondi e nove decimi ed il raggiungimento della settima piazza nell’Austrian Rally Challenge Production.

Novantasei, i chilometri affrontati da Simone Boscariol e Jasmine Manfredi, con una buona percentuale di fondo sterrato, particolare che ha condizionato la performance pur lasciando inalterate buone probabilità di successo nel confronto con il diretto avversario, vanificate solo negli ultimi tratti di gara.

Il prossimo appuntamento di campionato vedrà BB Competition affiancare l’equipaggio sulle prove speciali del Mühlstein Rally, a Perg, in Alta Austria, impegno programmato nelle giornate del 12-13 agosto.