Oggi dalle ore 8 alle ore 20, attivo il numero verde gratuito AIL per problemi ematologici 800 22 65 24. Al numero rispondono otto illustri ematologi e un pool di altri specialisti

Oggi martedì 21 giugno, è la Giornata nazionale delle leucemie, linfomi e mielomi e in generale di tutte le patologie ematologiche maligne.

Queste patologie, non sono frequentissime con circa 700 nuove diagnosi di emopatie ematologiche diagnosticate in Liguria ogni anno.

Si tratta di patologie neoplastiche acute, si sviluppano in poco tempo che spesso lascia completamente sorpreso il paziente e la famiglia.

Queste tipologia di malattie colpiscono tutte le età, anche soggetti giovani, se non adolescenti e pediatrici, con un naturale conseguente forte impatto emotivo per chi ne soffre e per chi sta accanto ai malati.

Le leucemie, i linfomi e i mielomi coinvolgono il sangue: impediscono la normale maturazione delle cellule del sangue causando immunodeficienza e carenza di piastrine con rischio di emorragie e necessità di trasfusioni.

La parola ad Emanuele Angelucci, direttore ematologia e malattie cellulari dell’Ospedale Policlinico San Martino

«Sono malattie del sangue quindi per definizione sono diffuse. I concetti che ci sono familiari di malattia confinata e di stadio limitato spesso non sono applicabili così e come spesso non è applicabile il concetto di diagnosi precoce – sottolinea Emanuele Angelucci, direttore ematologia e malattie cellulari dell’Ospedale Policlinico San Martino – che ricorda come tali patologie coinvolgano l’organismo in maniera completa e purtroppo spesso devastante generando una fragilità del soggetto diversa dalle altre situazioni oncologiche».

Ci sono però buone notizie: pur essendo aggressive, se affrontate in modo corretto, possono guarire anche se avanzate.

«Oggi abbiamo molte armi nel nostro arsenale: le malattie ematologiche – prosegue Angelucci – possono usufruire del trapianto di cellule staminali, sono state le prime ad aprire la strada alle cosiddette “terapie intelligenti” mirate e personalizzate. Infine, oggi abbiamo anche la terapia genica che possiamo utilizzare nei pazienti eleggibili con cellule CAR-T e non solo. Tutte queste innovazioni, hanno cambiato in maniera radicale le prognosi, le possibilità di guarigione e la qualità di vita dei nostri pazienti. Pur non potendo assicurare il successo a tutti, oggi con le innovazioni tecnologiche disponibili possiamo guarire oltre il 50% dei nostri pazienti, offrire a tutti una possibilità o almeno una adeguata qualità di vita».

Ematologia al San Martino: https://www.ospedalesanmartino.it/ospedale/dipartimenti/oncologia-ed-ematologia/item/308-u-o-ematologia.html

Leucemia Mieloide Acuta, dal San Martino buone notizie per l’uso della Azacitidina

Alcune associazioni

AIL è l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

Patologie ematologiche. Un numero verde attivo al quale rispondono gli specialisti

Martedì 21 giugno, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il numero verde gratuito AIL per problemi ematologici 800 22 65 24. Al numero risponderanno otto illustri ematologi e un pool di altri specialisti, per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti in tutto il Paese.

AIL GENOVA-SAVONA-IMPERIA: da 45 anni, supporta l’emato-oncologia genovese e dona assistenza ai malati e ai loro familiari.

Telefono: 010 3761906 – cell. 349 1326017

Mail: ailgenova@hotmail.com

Sito internet: www.ailgenova.it

Il 22 e 23 giugno 2022, dalle 11 alle 19, presso Galleria Mazzini di genova, le volontarie di AIL organizzeranno una vendita benefica per l’Associazione.

AIL LA SPEZIA

Costituita nel maggio del 1998, svolge un ruolo fondamentale nell’affiancare le strutture ospedaliere che si occupano degli ammalati ematologici della provincia della Spezia.

Telefono: 0187 24729.

Mail: aillaspezia@libero.it.

Sito internet: www.aillaspezia.it