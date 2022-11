BB Competition punta tutto su Marco Betti alla “finalissima” del Rally del Lazio

La Spezia – Saranno affidate a Marco Betti, le aspettative di BB Competition in vista del Rally del Lazio, cornice che assegnerà la Coppa Italia Rally nel prossimo fine settimana. La scuderia spezzina sarà rappresentata dal driver chiamato ancora al volante della Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione dal team V-Sport e “gommata” Michelin, al centro di una condotta stagionale concretizzata sulle strade della toscana. Al suo fianco siederà Massimo Moriconi, copilota con il quale ha condiviso l’intera programmazione stagionale, archiviata con la conquista della Coppa Rally di Zona 6. Parte integrante della sfida – in programma in provincia di Frosinone, a Cassino – sarà anche la copilota Simona Righetti, attesa sul sedile destro della Volkswagen Polo Rally2 dell’elbano Andrea Volpi. Una collaborazione, quella tra la codriver spezzina ed il pilota terzo classificato al recente Rally Città di Pistoia, rivolta ad un piazzamento di spessore nella Michelin Zone Cup, obiettivo condiviso con il team Pool Racing.

La tabella di marcia propone un totale cronometrato sviluppato su 83,59 chilometri divisi in 7 prove speciali, con Cassino a fare da riferimento centrale. Dopo il riscaldamento nello shakedown di venerdì mattina alle ore 7.30 a Belmonte Castello, ci sarà lo start da Corso della Repubblica a partire dalle 14.00. Venerdì verranno affrontati due diversi tratti cronometrati, con la più lunga prova del rally “Infiniti Terelle” anche in notturna, intervallata da un passaggio sulla breve e spettacolare cittadina “Pico Show”. La giornata decisiva del sabato si svilupperà con un doppio giro sulle prove “Viticuso” e “Greci-Pico”. L’arrivo e la cerimonia di premiazione si svolgeranno sempre in Corso della Repubblica a Cassino, a partire dalle 18:15.

Il fine settimana appena lasciato alle spalle ha visto BB Competition protagonista su due fronti, l’Herbst Rallye e lo slalom “Chiavari-Leivi”. Sulle strade del primo appuntamento, ambientato in Bassa Austria, il portacolori Simone Boscariol si è visto costretto al ritiro sulla prima prova speciale, condivisa con Alberto Marcon sulla Renault Clio N5 curata in campo gara da Boscarally Team. A tradire il portacolori del sodalizio spezzino è stato l’unico inconveniente di natura meccanica accusato in stagione, particolare che ha lui precluso la possibilità di lottare per il titolo 2022 dell’Alpe Adria Trophy, archiviata in seconda posizione finale dopo aver legittimato la leadership nell’intera programmazione. Un amaro epilogo che non ha vanificato la conquista della prima posizione della classifica “copiloti” da parte di Jasmine Manfredi, abituale navigatrice impegnata – nelle stesse date dell’appuntamento austriaco – al Rally Città di Bassano. Un impegno stagionale, quello di Simone Boscariol, mandato in archivio con la “top ten” dell’Austrian Rally Production, concluso in settima piazza. Buone sensazioni dallo slalom “Chiavari-Leivi”, con Luca Raspini nono classificato assoluto – in mezzo ad esemplari “prototipi” – primo gruppo e primo di classe S4 su Peugeot 205 Rallye. “Un risultato di cui mi sento in dovere di ringraziare Pietro Bancalari e Raffaele Corniglia, per la vettura messa a disposizione” il commento del driver, entusiasta, all’arrivo. Una presenza importante, quella di BB Competition, concretizzata anche con la vittoria del Gruppo N da parte di Pietro Bancalari, su Renault Clio RS e la seconda piazza di Gruppo A da parte di Stefano Iani, su Honda Civic. Quarta piazza di Gruppo N per Luca Lorenzini, su Renault Clio Williams.