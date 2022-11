Pallanuoto, A1M: Recco batte Trieste, Savona batte Quinto nel derby

Si completa la seconda giornata della serie A1 maschile di pallanuoto. Conclusi i quattro posticipi che vedevano interessate le sei squadre che hanno partecipato ai turni preliminari delle coppe europee.

Nel primo dei posticipi, l’Ortigia 1928 si aggiudica in trasferta 16-8 il derby siciliano. Trascinati da Ferrero, autore di un quaterna, gli ospiti sono avanti 7-2 a metà gara e 11-6 dopo tre frazioni di gioco. Nell’ultimo periodo la formazione siracusana firma altre cinque reti che consentono di doppiare gli avversari e chiudere l’incontro.

La Pro Recco si impone 10-8 in casa della Pallanuoto Trieste nel big match. Campioni d’Italia che vanno sul + 2 a metà gara con le doppiette di Zalanki e Nicholas Presciutti. Padroni di casa, sempre sotto nel punteggio, riescono a tornare in scia grazie ad una tripletta di super Inaba e Petronio che sigla il -1 (7-8) su rigore a fine terzo tempo. Negli ultimi minuti Loncar e Fondelli mettono al sicuro il risultato mentre Bini col mancino fissa il punteggio.

In casa l’AN Brescia supera 17-9 senza troppe difficoltà la Check-up RN Salerno. Già nel primo tempo il break che indirizza il match, con tre reti di Renzuto Iodice (marcatore di sei gol), Gitto, Vapenski e Kharkov che vale il +4 (6-2). Nonostante l’iridato Barroso in forma mondiale, cinque reti per lui a fine gara, gli opsiti tengono il passo a metà gara per poi cedere nel finale quando i lombardi che allungano con le doppiette di Stefano Luongo e Gianazza fino al +8 conclusivo. In serata alla Paganuzzi di Genova la RN Savona doppia 10-5 l’Iren Quinto e vince con merito il derby ligure. Partono veloci gli ospiti con Rizzo (quaterna) che segna il 4-0 dopo un tempo e mezzo. Sul finire del secondo tempo la prima rete genoana col mancino Nora. Poi ordinaria amministrazione per i biancorossi di Angelini che allungano anche grazie alle doppiette di Durdic e Campopiano. Già venerdì parte il terzo turno di campionato che prevede invece un anticipo, Pro Recco-Check Up Salerno, e poi cinque partite il sabato e il posticipo mercoledì 9 novembre tra Netafim Bogliasco e Brescia. I lombardi di Alessandro Bovo sabato 5 novembre sono attesi dalla gara di ritorno del terzo turno di qualificazione di Champions League con il Vasas Plaket; appuntamento al Centro Natatorio Mompiano alle 19.30. All’andata successo del Brescia 12-10.

Secondo turno

giocate sabato 29 ottobre

Netafim Bogliasco 1951-CN Posillipo 9-10

Nuoto Catania-Distretti Ecologici Nuoto Roma 7-11

De Akker Team-Anzio Waterpolis 10-10

giocate mercoledì 2 novembre

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN 8-10

Telimar-CC Ortigia 1928 8-16

AN Brescia-Check UP RN Salerno 17-9

Iren Genova Quinto-RN Savona 5-10