BB Competition e Simone Boscariol attesi in Slovenia

La Spezia – Saranno poco meno di cento chilometri, a catalizzare – nel fine settimana – le energie mentali e fisiche di BB Competition, attesa sulle strade del WIthU Rally Vipavska Dolina al fianco di Simone Boscariol. Il portacolori del sodalizio spezzino condividerà la Renault Clio N5 curata in campo gara da Boscarally Team con Jasmine Manfredi, chiamata all’ennesimo impegno nel ruolo di copilota.

Un’esperienza che garantirà al driver di alimentare un curriculum nel quale spiccano varie partecipazioni di livello internazionale, tornando al volante della vettura a distanza di cinque mesi dall’ultimo utilizzo.

Il WithU Rally Vipavska Dolina, ambientato sulle strade di Aidussina e Vipacco – a circa venti chilometri da Gorizia – prenderà il “via” il venerdì con la disputa della prova spettacolo “Ajdovščina” per poi proseguire al giorno seguente con nove prove speciali, fino al raggiungimento di un totale cronometrico di novantasette chilometri e mezzo. L’occasione, per Simone Boscariol, di confermare le buone sensazioni espresse in occasione dell’esordio stagionale, al Rally del Carnevale, archiviato da protagonista in una delle categorie più competitive, la Rally4, affrontata al volante della Citroën C2, vettura che – pur lamentando valori anagrafici diversi dalle più recenti vetture di riferimento – aveva garantito al driver la terza posizione del podio. Un contesto, quello del WithU Rally Vipavska Dolina, che vedrà la partenza alle ore 20 di venerdì per poi celebrare i suoi protagonisti sulla pedana d’arrivo, con le vetture pronte a sfilare dalle ore 21,13.