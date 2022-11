BB Competition alla Ronde delle Valli Imperiesi con Giuseppe Iacomini

La Spezia – BB Competition è attesa ad un altro impegno, l’ennesimo di una stagione sportiva di grandi contenuti. L’ambientazione sarà proposta dalla provincia di Imperia, teatro della Ronde delle Valli Imperiesi, appuntamento che vedrà al via Giuseppe Iacomini e che coinvolgerà come copilota Simone Marchi. L’equipaggio avrà a disposizione la Subaru Impreza R4 utilizzata al recente Rally delle Colline Metallifere, in toscana, archiviato in dodicesima posizione assoluta.

Quarantadue, i chilometri che attenderanno il portacolori del sodalizio spezzino, con i riflettori puntati sulla prova speciale Guardiabella (10,6 Km), ripetuta per quattro volte. La partenza è prevista alle ore 6,30 di domenica, da Imperia, cornice che eleverà i protagonisti del confronto sulla pedana d’arrivo della domenica sera, dalle ore 15,28.