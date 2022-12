Bassetti: no al ritorno alla mascherina obbligatoria, sì alle vaccinazioni

“La mascherina ha inciso in maniera importante. Se non abbiamo visto l’influenza per tre anni è perché abbiamo usato le mascherine e ci siano distanziati. La domanda che pongo è: dobbiamo continuare su questa strategia? Io non credo, dobbiamo tornare alla vita di prima”.

Lo ha dichiarato oggi il prof. genovese Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a “24 Mattino” su Radio 24.

“Se sei una fragile o una persona anziana – ha aggiunto Bassetti – ti potrai mettere la mascherina per sentirti più sicuro, però per la popolazione generale non credo che si possa continuare con questa filosofia della mascherina obbligatoria.

La mascherina deve essere un dispositivo di protezione individuale e come tale se la vuoi utilizzare la utilizzi e se non vuoi no.

Credo che ci siano altri strumenti per proteggerci dalle forme più impegnative della malattia: le vaccinazioni. Basterebbe utilizzare le vaccinazioni per tornare alla vita di prima”.