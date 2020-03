Bassetti: 8 positivi dimessi, 17 ricoverati stabili. Buoni segnali anche per anziani

Sono 8 i pazienti contagiati dal coronavirus dimessi finora dall’ospedale San Martino di Genova. I 17 pazienti in terapia intensiva sono in gran parte stabili nella loro gravità. Rimangono ricoverati con prognosi riservata, ma ci sono buoni segnali anche nei pazienti più anziani.

E’ la sintesi di quanto riferito ieri sera dal prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Ricordiamo, inoltre, che secondi i dati scientifici, la mortalità registrata finora per o con il Covid-19 risulta intorno al 2-3%, ma potrebbe essere anche inferiore all’uno per cento.

Significa che il 97-98% se non il 99% dei pazienti guarisce.

COVID-19 Mortality Rate May Be ‘Considerably Less Than 1%’

“La situazione dei pazienti al San Martino – ha spiegato Bassetti – è stabile o in miglioramento. Stasera sono stati dimessi due pazienti, domattina ne sarà dimesso un terzo.

Ringrazio la Protezione civile per averci messo a disposizione alcune strutture e mezzi per poterlo fare, perché quando hai paziente convalescente ancora positivo, ma che sta bene, deve avere la possibilità di mandarlo temporaneamente in una struttura, perché a casa spesso l’isolamento non si può fare”.