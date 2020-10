Basket – Un nuovo organigramma alla Landini Lerici

Lerici – Conclusa soddisfacentemente la sua prima esperienza di organizzazione di “camp” estivi (con tanto di rispetto dei vari protocolli) la Landini Lerici affila le armi, nell’imminenza dell’avvio della nuova stagione cestistica, diramando il proprio organigramma tecnico-dirigenziale.

Confermato così alla presidenza Enrico Scirocco con Alberto Bodini quale “vice”, il tesoriere è Augusto Morganti, il Minibasket ha in Michele Di Bono il responsabile generale e Giuseppe Vanacore è il direttore tecnico…quest’ultimo, a proposito dei tecnici, seguirà molto da vicino in particolare i Pulcini delle annate 2014 e 2015 guidati da Chiara Mondini; come gli Scoiattoli delle classi 2012 e 2013 e gli Aquilotti del 2010 e 2011 alla cui guida c’è Alessia Castorina.

Il “Mini” è aperto come risaputo a maschi e femmine, poi le squadre Under 13 e 14 femminili saranno allenate da Andrea Cabani, quella “U13” maschile dal medesimo Cabani insieme a Giuseppe Della Godenza: quest’ultimo farà da allenatore pure alle Under 14 e 15 maschili. Per tutti il preparatore atletico è Olga Kurkova.

Proprio l’ “U15” costituisce un pochino oggi il fiore all’occhiello del sodalizio lericino tanto che, a meno d’impedimenti da Covid, parteciperà al campionato di Eccellenza toscano. Non a caso tale compagine è stata costruita in collaborazione col Sarzana Basket, come l’ Under 14, senza che ciò significhi che la Landini voglia rinunciare al rapporto ravvicinato da tempo vigente con la medesima Tarros Spezia.

