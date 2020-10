Spezia, l’ex Agudelo: Contro i Viola servirà attenzione

In casa Spezia i lavori in vista del match contro la Fiorentina sono ripresi ieri a Follo. La squadra di mister Italiano si allena intensamente per arrivare pronta alla gara di domenica. In sala stampa intanto a parlare è Kevin Agudelo, ex di turno: “Contro la Fiorentina per me sarà una gara come le altre, loro sono forti e sappiamo che dovremo affrontarli con la giusta testa. Domenica voglio dimostrare il mio valore, ma ora sono un calciatore dello Spezia e penso solo a fare bene con questa maglia”.

In questa squadra mi trovo bene con tutti, i miei compagni sono degli ottimi ragazzi, così come il mister che ha un’idea di calcio che mi piace molto. Dobbiamo ancora migliorare tanto, ma serve del tempo per trovare i giusti automatismi.

Il ruolo che prediligo è quello dell’esterno d’attacco, in quella posizione posso entrare spesso in area di rigore e trovare la via del gol. Quella è una posizione che mi permette di mettere in mostra anche le qualità di dribbling.

Il mio obiettivo è rimanere in Serie A con lo Spezia. Qui sono contentissimo, questa è una bella città e sopratutto ci sono dei grandi tifosi. Sono contento della mia scelta.