Basket – Promettente avvio del 2020 della Landini Lerici

Lerici – La Landini Lerici ha inaugurato alla grande il 2020, con una brillante spedizione in Piemonte presso il club professionistico di pallacanestro Bertram Derthona di Tortona-Al, militante con la Prima squadra in Serie A2.

Eccellenti le prestazioni in tale evento da parte dei ragazzi lericini (la Landini è società di solo settore giovanile…) sia nell’ Under 14 che s’è aggiudicata il pertinente torneo che nella “U13” sempre maschile nelle amichevoli disputate per l’occasione.

Prestazione “super” poi della squadra mista delle annate 2009 e 2010, “aquilotti/gazzelle”, classificatasi terza nella competizione del contesto: peraltro superando in finale gli padroni di casa!

Infine, a gaia e interessante conclusione della giornata, tutti i giovanissimi atleti landiniani hanno potuto assistere in loco all’avvincente incontro appunto fra il Derthona Basket e il Basket Rieti.

Nella foto gli “Aquilotti” della Landini Basket Lerici