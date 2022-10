Basket Pegli, una vittoria e una sconfitta per le due prime squadre

Una vittoria e una sconfitta per le prime due squadre del Basket Pegli. Esordio vincente per le ragazze di Coach Conte, vincenti alla prima di campionato in Serie B contro il Novara Basket. Sconfitta onorevole e ottima prestazione per i ragazzi di Coach Conforti, superati in Serie C Silver dalla capolista Pallacanestro Sestri.

Dopo settimane di attesa è cominciata la Serie B piemontese, cui Arecco e compagne prendono parte. Una prima sfida mai in discussione quella contro il Novara Basket di Coach Ascione. Un primo quarto caratterizzato da grande intensità, offensiva e difensiva, crea il gap tra le Arancioblù e le piemontesi. Si va così all’intervallo lungo sul 58-22. Nel secondo tempo il Basket Pegli amministra e incrementa il divario fino a raggiungere il 94-51 finale in un PalaCorradi ricco di spettatori.

Grande prestazione per la prima squadra maschile. Avversaria di giornata era la Pallacanestro Sestri di Coach Guida, capolista della Serie C Silver grazie a un ruolino di marcia di tre vittorie in tre partite. Nicoletti e compagni subiscono un primo parziale nel primo quarto, chiuso sul 17-8, rimanendo però a contatto per tutta la partita. Raggiunto il minimo svantaggio di -6 subiscono però il contro parziale dei sestresi, capaci di mantenere gli Arancioblù a debita distanza nell’ultima frazione nonostante i tentativi di rimonta dei pegliesi. La sfida della Tea Benedetti termina così sul 52-43.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile: «Gli esordi possono nascondere sempre delle insidie. Devo dire che abbiamo avuto un approccio super, entrando nella partita con la giusta mentalità e cattiveria agonistica, cosa che ci ha permesso di scavare subito un gap importante. Siamo riusciti a tenere altissima l’intensità ed anche l’applicazione mentale con tutte le rotazioni non calando mai, chiudendo con 58 punti realizzati in 20 minuti. La seconda parte è stata tutta in controllo, tenendo comunque alta l’asticella. Contenti per le più piccole, esordienti in campionato senior, che non solo hanno tenuto bene il campo ma sono andate anche a referto. Infine, un ringraziamento a chi è venuto a sostenerci ed ha fatto sentire la voce per 40 minuti. È sempre bello giocare con gli spalti pieni e caldi. Bene così, adesso testa a sabato prossimo».

Questo il commento di Alfredo Conforti, coach della prima squadra maschile: «Partita sicuramente molto difficile contro una squadra molto forte e competitiva. Noi siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona partita che ci aiuterà a crescere. Abbiamo giocato anche abbastanza bene. Loro erano anche più lunghi nelle rotazioni in quanto noi eravamo anche senza Alessandro Zaio, che comunque ci dà una grossa mano. Nel complesso abbiamo fatto una buona partita che, come dicevo, ci aiuterà a crescere al di là del risultato. Siamo stati in partita e siamo arrivati a -6, giocando bene. Poi loro con Pintus, giocatore fuori categoria, ci hanno inflitto un parziale decisivo. Noi abbiamo cercato di rimanere in partita il più possibile ma siamo contentissimi della prestazione, un po’ meno del risultato. Ora testa al CUS, un’altra partita importante in cui cercheremo di ripetere la stessa prestazione».

SERIE B

BASKET PEGLI vs NOVARA BASKET 94-51 (30-11; 28-11; 12-8; 24-21)

BASKET PEGLI: Bertini 16, Cartasegna 2, Minasso 2, Nezaj 13, Ranisavljevic 18, Policastro 4, Aquilano 2, Nwachukwu 5, magno 6, Arecco 16, Camarda 6, Barberis 4. Coach: Conte. Assistente: Pozzato.

NOVARA BASKET: Macchi 9, Ascione, Marietta 2, Pastore, Ramella 4, Biondi 19, Magnaghi 1, Ruggerone, Carosi 7, Gremi 3, Sciannandrone 6. Coach: Ascione M. Assistente: Mastrandrea.

SERIE C SILVER

PALLACANESTRO SESTRI 67-57 (17-8; 31-23; 51-42)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 6, Cavallaro 16, Zerbino, Muzzì, Pintus 14, Gallo 22, Barnini 2, Khelifi, Capittini, Grosso, De Paoli 7, Massabò. Coach: Guida. Assistente: Calvia.

BASKET PEGLI: Cavargna 2, Mozzone E. 9, Conforti Ale. 3, Monaldi 2, Bruzzone, Nicoletti 12, Nsesih 10, De Michele ne, Cartasegna 2, Schiano 3, Vagnati, Zaio M. 14. Coach: Conforti Alf.