Basket, pallacanestro minore al riavvio

La Spezia – Riparte il basket cosiddetto minore dopo la pausa per le feste. In Divisione Regionale 1 di basket maschile la vicecapolista Gino Landini Lerici fa visita domenica 14/1M alle 17.30 a Rapallo a quella Next Step che, a 4 punti, la insegue nel Girone di Levante in 3.a posizione. Lericini senza l’ala Tripodi e con Gaspani e Albanesi in forse (influenza). A proposito la Landini femminile è di scena al Palabiagini lericino alle 18 sabato 13.

Qualche posizione più in giù, tornando alla Divisione Reg. 1 degli uomini, il Follo affronta l’Aurora a Chiavari sabato 13/1 alle 18.30. Da parte sua la capoclassifica Tigullio S. Margherita è ospite del Villaggio a Chiavari; Blue Sea-Valpetronio Casarza Ligure l’altro match in questa 5.a giornata del girone di ritorno.

In Divisione Regionale 2, girone levantese, infine Golfo Paradiso-Santa Caterina sabato alle 20.30 e Pro Recco-Canaletto domenica alle 19.

Per concludere un tocco di giovanile…per riferire che l’ Under 19 Gold della Golfo dei Poeti ha ricevuto e sconfitto per 68-61 la Pro Recco schierando: Poletto, Vignali, Tavilla, Bombardi, Russo, Gramolazzo, Biasiol, Oddone, Cabano, Rocchi e Bodini.

Nella foto il Golfo Paradiso