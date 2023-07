Basket – Landini U14 in trionfo a Fucecchio

Lerici – L’Under 14 della Gino Landini Lerici fa sua la 1.a edizione del Torneo dell’ Estate, quadrangolare organizzato dalla Folgore Fucecchio, tra la Palestra comunale fucecchiese e il locale Palazzetto dello sport.

I biancorossi allenati, da mister Gabriele Ricci, hanno dapprima battuto in semifinale la Giovane Prato; al culmine di una volitiva rimonta nell’ultimo quarto…che ha portato al tempo supplementare in cui i lericini si sono imposti per 76-73. In finale, invece, sconfitto molto nettamente di 20 punti il Don Bosco Livorno (che da parte sua aveva avuto la meglio intanto sui padroni di casa).

Questo infine il parco-giocatori della Landini “U14” protagonista per l’occasione: Maccari, Bertagna, Piccolo, Vargas, Prisco, Tedeschi, Perroni, Bernardini, Bianchini, Mangini, Bisceglie e Lupi.

Nella foto da sinistra il Responsabile del Settore giovanile “landiniano” Giuseppe Della Godenza e il Presidente Alberto Bodini