A 90 anni si tuffa in mare e muore: tragedia a Sestri Levante

Tragedia intorno alle 18 di oggi nello specchio acqueo antistante uno stabilimento balneare a Sestri Levante.

Una pensionata novantenne si è tuffata in mare per fare il bagno ed è morta. Probabilmente stroncata da un malore, non è più riuscita a tornare a riva.

La bagnante era in acqua insieme al marito, che ha tempestivamente lanciato l’allarme.

Sul posto è immediatamente intervenuto il bagnino, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sono quindi arrivati anche i sanitari del 118, ma per la pensionata non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.