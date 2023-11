Basket, Landini riscattata dalla Golfo

Lerici – Scontro al vertice perdente per la Gino Landini Lerici, nel Girone di Levante della Divisione Regionale 1 di basket, la capolista Tigullio Santa Margherita Ligure s’impone infatti per 89-53.

Questi i punteggi dei landiniani; Albanesi 2, Buffoni 4, Gaspani 5, Sacchelli 23, Maccari 2, Tripodi 5, Rege Cambrin 2, Putti 10, Oddone, Poletto, Vignali, Pignoli. Da sottolineare i 23 punti, su 52, di Matteo Sacchelli in 35 minuti.

“Per oltre mezz’ora abbiamo retto il confronto – questa la molto sintetica analisi di Gabriele Ricci, co-allenatore lericino con Maurizio Bertelà, al termine – poi è venuta fuori la superiorità sia atletica che tecnica di quella che può ritenersi la squadra più forte del girone, per noi è comunque esperienza in più, adesso testa a Casarza”.

Fuoco e fiamme intanto, sul fronte giovanile, a Montepertico dove la Golfo dei Poeti Spezia viene a capo della Pediatrica Livorno al 2.o tempo supplementare con un 82-80. Qua sempre Ricci (c’è una strettissima collaborazione fra Golfo e Landini) ha schierato Maccari, Bertagna, Bianchini, Galletto, Bernardini, Piccolo, Bevilacqua, Lupi, Bisceglia, Mangini, Prisco, Tedeschi

Per la cronaca la Golfo dei Poeti altresì stravince anche con l’ Under 19, pure allenata da Ricci, vittima il Canaletto Sepor, per 77-44.

Nella foto Gabriele Ricci