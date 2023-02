Basket, Landini per i playoff e l’U17

Lerici – Penultima giornata di “regular season” in Serie D ligure di pallacanestro maschile, con la Gino Landini Lerici impegnata al “San Martino” di Cogorno sabato 4/2, ore 18.30: avversario il Villaggio; arbitri De Angeli di Genova e Bastogi di Cogorno.

Da parte sua il Follo riceve al Palasprint, domenica 5 alle 18, la New Basket Ponente (arbitrano Moscatelli di Bolano e Mombelli di Lavagna). Bvc San Remo-Valpetronio e Aurora Chiavari-Ospedaletti le altre due gare in programma in questo turno nel Girone unico…

Nel frattempo la Landini Lerici si compiace col settore giovanile, a cominciare da quella Under 17 che nel proprio campionato consolida il terzo posto vincendo per 68-64 contro la My Basket, a Genova.

<Se giochiamo a dovere contro Auxilium Genova e Bologna La Spezia – commenta in proposito coach Gabriele Ricci – la terza posizione non ci sfuggirà>.

Per la cronaca per l’occasione hanno giocato in maglia biancorossa Sala, Lazzini, Zancario, Bodini, Andreani, Granolazzo, Russo, Sammartano, Cabano, Nardi, Arile e Bombardi.

Nella foto l’ Under 17 in difesa