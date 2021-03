Basket – La Tarros Spezia torna da Livorno a testa alta

La Spezia – Fra le mura del “mostro” Pielle a Livorno, la Tarros Spezia paga un avvio magari un po’ lento e un secondo decollo livornese a match inoltrato, tuttavia esce con una sconfitta più che dignitosa…e soprattutto coach Maurizio Bertelà può prendere atto di una propria squadra capace di reagire allo slancio avversario che porta a un parziale al passivo di 18-2, come alle stesse assenze (mancavano Suliauskas e Petani) che anzitutto hanno costretto Bolis e Kibildis ad alternarsi in regìa.

Venendo al periodo topico dell’incontro gli spezzini, in svantaggio di 23 punti sul finire del primo tempo, sfoderano nel secondo una reazione che li porta a un parziale a favore di 12-0; nonché al 53-48 appena di vantaggio toscano. Purtroppo Casoni manca d’un soffio, in transizione, la palla che porterebbe i liguri a sole tre lunghezze dai padroni di casa: i quali così riprendono un po’ il largo.

Ad ogni modo, i bianconeri non s’arrendono e la sconfitta di misura li lascia ben sperare in vista del prossimo, ravvicinatissimo impegno. Mercoledì 10/3, ore 20.30, arriva infatti al Palasprint il Montale. Nel “gironcino” A della Serie C Gold intanto, tutti adesso a quota 2 punti, con l’eccezione del Lucca rimasto per il momento a zero.

Tabellino.

PIELLE LIVORNO – TARROS SPEZIA 85 – 81

PARZIALI: 29-14, 50-38, 68-60.

PIELLE LIVORNO: Iardella 20, Creati 5, Kuvekalovic 17, Burgalassi, Nannipieri, Congedo 2, Tempestini 14, Dell’Agnello 9, Zeneli 9, Lemmi 9; n.e. Pirone e Portas Vives. All. Da Prato. T.l. 10/15.

TARROS SPEZIA: Fazio 5, Bolis 13, Loni 11, Menicocci 8, Casoni 20, Kibildis 22, Leporati 2; n.e. Saliauskas, Gaspani, D’Imporzano, Preci, Cozma. All. Bertelà. T.l. 13/20.

ARBITRI: Natucci di Bagni di Lucca e Panicucci di Ponsacco.

Nella foto trainer Maurizio Bertelà