Lavori in corso a Recco in vista della primavera. Sono cominciate le prime opere di manutenzione della spiaggia nel tratto compreso tra il pennello della scogliera di san Michele e il rio Treganega. Una ditta specializzata sta provvedendo ai lavori di movimentazione del materiale lapideo presente sull’arenile.

L’amministrazione comunale sta pensando al futuro attraverso una serie di interventi che interesseranno un po’ alla volta tutto il waterfront per consentire un comodo accesso alla battigia.

«Sono state avviate alcune operazioni per sistemare l’arenile, in attesa che dal prossimo mese cittadini e turisti possano riversarsi sulle nostre spiagge e che i lavoratori del settore possano avviare i primi allestimenti degli stabilimenti balneari, per prepararsi alla stagione estiva. E’ necessario garantire la ripresa del turismo attraverso l’operatività di un settore strategico per l’economia della nostra città».

Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo. Nel frattempo il primo cittadino di Recco ha emesso l’ordinanza che vieta l’esercizio di ogni attività sulla porzione di arenile interessata ai lavori di movimentazione dei materiali fino al 12 marzo, condizioni meteo marine permettendo.ABov