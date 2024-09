Basileia, un appuntamento dedicato ai grandi classici raccontati dalle donne

La compagnia Temps Clar presenta lo spettacolo “Basileia”

Quante donne diventiamo nel corso della vita? Tre regine racconteranno la figura femminile attraverso una leggenda che tutti conoscono: l’Eneide di Didone, regina mai vinta da nessuno tranne che da se stessa.

Lo spettacolo ci trasporta in una realtà che ha il sapore dell’antico, ma allo stesso tempo estremamente contemporanea, dove l’amore non può trionfare quando vi sono interessi superiori. In Basileia, la figura femminile viene analizzata nel rapporto con il mito e la storia.

Basandosi su testi di scrittori che esplorano il tema del femminile, la compagnia Temps Clar porta in scena una rilettura dei grandi classici, raccontando le storie degli eroi più famosi attraverso gli occhi delle donne che li hanno circondati.

Una compagnia giovane e dinamica

La compagnia Temps Clar è formata da giovani artisti di diversa provenienza, ognuno dei quali contribuisce attivamente allo spettacolo: dalla stesura dei testi, alla realizzazione delle scenografie, fino alla creazione delle musiche e delle danze che arricchiscono la performance.

L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 21:00 presso il Teatro Instabile.

Il potere della narrazione attraverso i miti

La citazione che accompagna lo spettacolo, «Finché vivi, mostrati al mondo, non affliggerti per niente: la vita dura poco. Il tempo esige infine il suo tributo», rappresenta lo spirito di Temps Clar. Nata nel 2018, la compagnia si è formata grazie a un gruppo di giovani artisti genovesi provenienti da diverse scuole di teatro, danza e musica, accomunati dalla passione per il racconto e per la riscoperta dei miti e delle leggende del passato.

In un panorama teatrale spesso concentrato sulla ricerca e l’avanguardia, Temps Clar recupera la tradizione del teatro di narrazione, riportandola in vita attraverso un linguaggio contemporaneo. Un teatro giovane, scritto e interpretato da giovani, capace di unire passato e presente in uno spettacolo magico.