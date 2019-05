Finalmente gli under15 cairesi riescono a giocare nonostante la giornata uggiosa, ed è ancora un pareggio per i giovani biancorossi, questa volta nel derby ligure.

Cairese e Sanremo si sono divisi la posta, in gara uno la Cairese ha puntato sulla batteria Castagneto – Satragno, supportati in prima base da Bussetti, Garra in seconda base, Torterolo Andrea in terza base, Franchelli in interbase e all’esterno Torterolo Davide, De Bon e Buschiazzo.

La partita stenta a decollare, i padroni di casa commettono parecchi errori e lentamente i Matuziani prendono il largo trascinati dalla bella prova sul monte di Catalano.

Alla quarta ripresa, con il risultato sul 5 a 0 per i bianco blu, arriva il risveglio della formazione Valbormidese che segna 3 punti grazie alle valide di De Bon, Bussetti e Bruno ma la reazione, seppur positiva arriva troppo tardi e non basta ad evitare la sconfitta con il risultato di 7 a 4.

In gara due poche le variazioni nella formazione iniziale, prima di tutto il monte Cairese verrà affidato a Torterolo Andrea con Castagneto dietro al piatto di casabase, poi l’inserimento di Rozzio in campo esterno; la partita risulta subito più frizzante e le mazze di entrambe le formazioni movimentano il gioco, gli attacchi funzionano a tal punto che nella seconda ripresa il tabellone recita 7 a 7. Nella terza ripresa si cambia passo, Bussetti viene chiamanto a lanciare e imbriglia le mazze avversarie mentre in attacco Franchelli, Castagneto, i fratelli Torterolo e Buschiazzo a trovano le valide per mettere il risultato al sicuro sul 10 a 7 .

La prossima settimana sarà piena di impegni a causa dei numerosi rinvii, Giovedi il recupero con il Fossana sul diamante di via XXV aprile e sempre in casa domenica verranno a farci visita i Grizzlies Torino.

Cairese – Sanremo 4 – 7

Cairese – Sanremo 10 – 7

Under 12

Battesimo d’acqua anche per i giovani under 12 impegnati contro i pari età del Sanremo. La formazione Cairese si schiera con Chiarlone sul monte, Perazzo dietro al piatto, Giuria in prima base, Mendola e poi Bogliolo in seconda base, Pettinato in terza base, Secci interbase, in campo esterno si sono alternati Gabbani,Vaccaro, Pacenza e Baccino.

La partita resta in equilibrio dall’inizio alla fine, con la Cairese che riesce a spuntarla segnando il punto del vantaggio (8-7) sul campo ormai bagnato dalla pioggia. Prossimo impegno domenica prossima, sempre sul campo casalingo, contro le Aquile di Finale.

Cairese – Sanremo 8 – 7