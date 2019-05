Cus Genova, i risultati dei biancorossi nel fine settimana

I Risultati Del Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova

PALLACANESTRO. Successo importantissimo per il CUS Genova Basket di coach Pansolin. Ieri è arrivata infatti una vittoria contro la Tarros La Spezia in gara-3 delle finali Playoff di Serie C Silver. Sotto 2-0 nella serie, gli Universitari erano costretti a vincere per allungare la serie e così è stato: 76-68 grazie ad un parziale importante nella terza frazione. Adesso appuntamento a mercoledì per gara-4, alle 20:30 sempre al PalaCUS.

TENNIS. Venerdì è terminato il cammino della squadra maschile del CUS Genova Tennis in Serie C. Terminati entrambi al terzo set i due singoli ripresi dopo il rinvio del weekend precedente causa pioggia. Una vittoria per parte e, sul 2-2, per gli Universitari sono arrivate due sconfitte nei due doppi. Il risultato finale recita dunque 4-2 per la Pro Recco.

UNIVERSITY GAMES. Sabato è in andata in scena la terza edizione degli University Games 2019. La manifestazione in cui ogni studente può rappresentare il suo dipartimento di appartenenza in sfide sportive che assegneranno il titolo di regina dell’Università. Un totale di più di 14 discipline, dalla pallacanestro alla corsa con i sacchi, dal beach volley alla cirulla. Nella prima edizione, che ha coinvolto più di 300 studenti, a trionfare sono stati i ragazzi di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, precedendo Ingegneria e Medicina sul podio. Proprio Medicina, invece, si è aggiudicata l’edizione targata 2018. Nelle mani Ingegneria, invece, l’edizione appena terminata, con solo quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica.