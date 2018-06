Baseball, Cairese sconfitta dal Fossano

Giornata difficile per la Cairese che in ranghi ridotti interrompe la striscia positiva che durava da 5 partite.

I Valbormidesi si schierano con Buschiazzo sul monte in coppia con Marenco dietro al piatto, Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, in terza Bloise, interbase Bellino, esterno sinistro Scarrone, al centro Sechi e a destra Gandolfo. La cairese parte bene, soltanto grazie ad una piccola incertezza permette ai piemontesi di segnare due punti al secondo inning; poi la gara prosegue in equilibrio sino alla settima ripresa. E’ l’ora della verità e la panchina corta pesa come un macigno sulle scelte dello staff tecnico, mentre la voglia dei piemontesi di chiudere il campionato assieme alla prestazione impeccabile del lanciatore Sacha Bongiovanni, fanno la differenza: sette a zero il risultato finale, punteggio sin troppo severo. Ora ironicamente il calendario prevede due giornate di riposo : si riprenderà domenica 8 Luglio in casa contro il Mondovì per poi concludere il 15 a Bavari contro i Rookies di Genova. Due partite da vincere per mantenere la terza piazza.