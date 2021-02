Baracca a fuoco nella notte sulle alture di Quezzi

I Vigili del fuoco della Centrale e di Genova Est sono intervenuti questa notte, intorno alle 2.30, in via Calcinara sulle alture di Quezzi per una baracca che stava andando a fuoco.

Il proprietario, che abita in una casa nelle vicinanze, si è allontanato, nel momento in cui è scaturito l’incendio.

Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri che per arrivare alla baracca hanno dovuto percorrere un tratto di sentiero a piedi.

L’operazione è stata piuttosto difficoltosa e si è protratta fino alle pèrime luci dell’alba.

Non si sono registrano feriti o intossicati. Le cause sono in fase di accertamento da parte del Nit dei Vigili del Fuoco.