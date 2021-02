Scippo a Savona, presi dai Carabinieri due giovani, uno è minorenne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona sono intervenuti in via Piave dove, poco prima, due giovani avevano strappato di mano la borsa a una signora, che, a causa dello scippo, era caduta a terra procurandosi lievi lesioni.

I due giovani hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati da alcuni passanti giunti in soccorso della donna, che li trattenevano fino all’arrivo dei militari.

Entrambi i fermati sono stati accompagnati in caserma e dovranno rispondere del reato di furto con strappo.

In particolare, il più giovane dei due, ancora minorenne, è stato denunciato in stato di libertà. M.B. un 21 enne di Quiliano, è stato invece arrestato e verrà giudicato iquesta mattina per direttissima.

La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.