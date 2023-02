Banca d’Italia Genova ospita convegno di cybersecurity: innalzata sicurezza

Oggi a Genova presso la Banca d’Italia si sta svolgendo un incontro strategico sulla sicurezza informatica dal titolo “Cyber sicurezza: una continua sfida per l’economia e per la società”.

All’incontro partecipano alti dirigenti della Banca, rappresentanti della politica e delle forze dell’ordine provenienti anche da Roma.

Per questo motivo e per la paura della presenza di anarchici che, in questi giorni, stanno manifestando per Cospito e per l’abolizione del 41 bis, sono stati innalzati i sistemi di sicurezza e sorveglianza della sede a tutela degli ospiti.