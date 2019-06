Banca Carige, sindacati dichiarano guerra ai commissari

I sindacati di Carige, Fabi, Fisac-Cgil, First Cisl, Uilca e Unisin dichiarano guerra ai commissari di Banca Carige e hanno dato mandato allo studio dell’Avvocato Carlo Golda per procedere con una causa per violazione dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori in riferimento ad un comportamento anti sindacale e per violazione dell’articolo 17 del contratto nazionale, in riferimento alla ristrutturazione di parte dell’assetto aziendale senza i dovuti passaggi sindacali.

Parallelemente è previsto l’invio all’Abi di una richiesta di conciliazione, propedeutica e obbligatoria per poter proclamare lo sciopero.

I sindacati contestano ai commissari di aver cominciato a dare attuazione al piano industriale di febbraio senza avviare un coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.