Balena inghiotte pescatore di aragoste, poi lo rigetta fuori

Un pescatore di aragoste americano viene inghiottito da una balena, poi il grosso cetaceo, con un rigurgito lo rigetta fuori.

Questo incredibile fatto è accaduto a Cape Cod, a Michael Packard, sub professionista, specializzato nella pesca alle aragoste da oltre 40 anni a Provincetown nel Massachusetts.



Packard era in acqua, a caccia di crostacei quando, così ha raccontato ai cronisti e alle autorità, ha sentito una forte spinta alle spalle e poi il buio. Un minuto di puro terrore! Si è trovato dentro l’enorme bocca di una balena azzurra. Già! Come Pinocchio e Geppetto nella favola di Collodi inghiotti da una balena!

L’uomo, ha subito reagito agitandosi battendo calci e pugni contro le pareti del cavo orale della megattera, cercando di costringere l’enorme mammifero a spalancare le fauci e poter scappare via. La tecnica ha dato i suoi frutti! Dopo poco infatti il grosso animale, si pensa infastidito dal pescatore, ha avuto un grosso rigurgito, simile ad un colpo di tosse e ha spalancato la grande bocca, il pescatore è così riuscito a saltare fuori e nuotare per allontanarsi da quelle bramose fauci salvandosi da morte atroce e certa.



A onore del vero, non esistono prove che quello che Michael Packard racconta gli sia successo davvero, ma le autorità e le guardie del mare, lo ritengono credibile: «Una volta dentro, mi sono accorto che non c’erano denti ̶ spiega il pescatore ̶ quindi, ho pensato, per fortuna non è uno squalo, ma quella balena stava comunque per inghiottirmi! In quel momento ho pensato a mia moglie e ai miei figli. Poi all’improvviso la balena è salita in superficie e mi ha sputato fuori dalla bocca, non ci potevo credere, ma sono qui apposta per raccontarlo».



C’è però un testimone che dice di aver visto la scena: “È dannatamente fortunato ad essere vivo! – Ha detto il capitano Joe Francis, che era a capo di una nave da pesca nelle vicinanze. – Poi ho visto Mike volare fuori dall’acqua con le sue pinne e ricadere di nuovo in acqua. Così lo abbiamo raggiunto e issato a bordo. Dopo avergli tolto il respiratore e calmato, lui ci ha detto «Joe, ero nella bocca di una balena! Non posso crederci, ero nella bocca di una balena Joe!». Packard temeva che le sue gambe fossero rotte, ma è stato in grado di lasciare l’ospedale in giornata anche se zoppicando.

«Quando le megattere si nutrono, fanno ciò che chiamiamo “alimentazione a sorsate” e possono aprire la bocca in modo incredibilmente ampio. ̶ Ha spiegato Peter Corkeron, scienziato senior del New England Aquarium ̶ È un incidente molto insolito, un caso su un trilione di possibilità, è stato molto sfortunato, si è trovatoi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le balene generalmente non sono interessate a disturbare gli umani, ma è una buona idea tenersi a distanza. Le balene sono grandi e forti, e se qualcosa va storto quando sei vicino a loro, può essere molto pericoloso». ABov