Baccini e Onofri sono, Nell’occhio del Grifone

Programma ideato da Francesco Baccini in collaborazione con Claudio Onofri dedicato al Genoa e ai tifosi genoani

In onda da domenica 3 gennaio 2021 alle ore 18 su TwitchTV.

Cosa hanno in comune il cantautore genovese Francesco Baccini e l’allenatore di calcio e commentatore sportivo Claudio Onofri? La passione e l’amore per la più antica società calcistica italiana nata a Genova nel 1893: il Genoa CFC.

Cosa porterà al popolo rossoblù questo sodalizio? Un nuovo programma… IL nuovo programma “Nell’occhio del Grifone”, un talk show post-partita interamente dedicato al Genoa con sintesi e commenti a caldo sulla partita appena conclusa, il punto sulla giornata calcistica e il calciomercato, con i commenti di ospiti di riguardo, tecnici del settore ed ex calciatori genoani. Ovviamente con un occhio di riguardo ai commenti e alle domande del pubblico che sarà parte integrante del programma. In questa prima puntata, oltre a Francesco Baccini e Claudio Onofri, saranno ospiti Simone Braglia (ex portiere del Genoa) e Carlo Pernat (dirigente sportivo e manager nel MotoMondiale).

Dove? “Nell’occhio del Grifone” andrà in onda sul canale Twitch di Francesco Baccini (https://www.twitch.tv/francescobaccini) e trasmesso in contemporanea anche sulle pagine Facebook di Claudio Onofri e dello stesso Baccini.

Quando? La prima puntata andrà in onda domenica 3 gennaio 2021 alle ore 18, dopo il fischio finale di Genoa-Lazio. La programmazione successiva seguirà l’andamento del campionato, appuntamento un’ora dopo la fine della partita.

Perché? “Nell’occhio del Grifone” è il programma che non c’era e che ogni tifoso genoano avrebbe voluto vedere ed ascoltare. Essendo il panorama attuale dell’informazione calcistica totalmente de sguaines dominato dalle grandi squadre, questo programma sarà l’appuntamento di riferimento e di qualità per tutti i sostenitori del Vecchio Balordo.