Azionisti Carige: non congruo il correlativo 25 mila euro per azione

OPA Banca Carige, per azionisti risparmio il corrispettivo non è congruo.

“L’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banca Carige ha deliberato all’unanimità degli azionisti presenti, pari al 90% del capitale di risparmio, di ritenere non congruo il corrispettivo di 25 mila euro per ciascun azione di risparmio offerto nell’OPA di BPER Banca.” Lo ha comunicato Michele Petrera, rappresentante comune degli azionisti di risparmio della banca ligure.



In data odierna (20 luglio 2022) nessun azionista di risparmio ha aderito all’OPA e, per quanto oggi deliberato, “si ritiene che alla scadenza dell’offerta la quasi totalità degli azionisti di risparmio non aderirà all’OPA, con conseguenti riflessi sulla prospettata fusione tra i due istituti di credito coinvolti“, si legge nella nota. ABov (OPA: Offerta Pubblica di Acquisto)