Azione Frontale e lo striscione Noi non abbiamo tradito!

Blitz nella notte del movimento di estrema destra Azione Frontale che ha appeso uno striscione su un ponte di corso Europa a Genova con la scritta “Il nostro onore, la vostra eterna sconfitta. Noi non abbiamo tradito”.

A tale proposito in una nota su Facebook si legge: “In questa vigilia del 25 Aprile, festa dell’occupazione Anglo-Americana, altro che di liberazione, abbiamo affisso questo striscione. Chi nonostante la sconfitta della guerra ne è uscito vincitore, come noi, che ancora oggi portiamo in alto quei valori che hanno reso grande il nostro amato paese non tradendolo mai e chi ha perso la vita per difenderlo! Il nostro valore, la vostra eterna sconfitta! #AzioneFrontaleGenova”