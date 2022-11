Avvenente: al via il 5 dicembre i lavori di ripristino asfalto in via dei Mille

“I lavori di ripristino definitivo dell’asfalto in via dei Mille s’inizieranno il prossimo 5 dicembre e riguarderanno, oltre a via dei Mille, anche via del Tritone, via Tabarca e piazza Sturla. I lavori verranno eseguiti di giorno, tranne in due attraversamenti: via dei Mille incrocio via Era e via Caprera all’angolo di via Orsini. In questo caso, temperature permettendo, abbiamo chiesto di lavorare di notte, per evitare ripercussioni sul traffico”.

Lo ha comunicato oggi l’assessore alle Manutenzioni, Decoro urbano e Centri storici del Ciomune di Genova Mauro Avvenente, rispondendo in consiglio comunale al consigliere Nicholas Gandolfo di Liguria al Centro, che in una sua interrogazione aveva chiesto all’amministrazione comunale “in che data s’inizieranno i lavori in via dei Mille e nelle strade limitrofe e in che fasce orarie verranno svolti, trattandosi di un tratto di strada molto trafficato, specialmente negli orari giornalieri e in stato di degrado dell’asfalto talmente avanzato da rendere la situazione pericolosa per chi impegna le carreggiate”.

Riguardo allo stato di degrado dell’asfalto, l’assessore Avvenente ha voluto ricordare in aula che “la maggior parte dei danni nel 90% dei casi è da imputare ai posizionatori della fibra ottica, che in alcuni casi sono stati sanzionati dal Comune e comunque sempre monitorati dagli uffici, tanto che, mentre la norma nazionale consentiva alle ditte di riasfaltare solo una parte della trincea, circa 15, 20 centimetri, il Comune di Genova è riuscito negli anni passati a modificare i termini, obbligando i ripristini di almeno un metro e mezzo, che non è l’ideale, ma è un piccolo passo in avanti”.